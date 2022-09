Menezes Leitão recandidata-se a bastonário da Ordem dos Advogados

O atual bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Luis Menezes Leitão, formalizou esta terça-feira a recandidatura ao cargo para o triénio 2023-2025.

De acordo com um comunicado sobre a formalização da recandidatura, a lista liderada por Luís Menezes Leitão é “a primeira a proceder à entrega das assinaturas exigidas a todos os candidatos a órgãos da OA”, cujo prazo para apresentação de propostas termina na próxima sexta-feira.

Além de Luís Menezes Leitão, que volta a candidatar-se a bastonário e ao Conselho Geral, a lista hoje apresentada indica Isabel Menéres Campos para presidente do Conselho Superior, Silva Cordeiro para presidente do Conselho Fiscal e Paulo da Silva Almeida para Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa.

As eleições na Ordem dos Advogados estão marcadas para 28, 29 e 30 de novembro e, na eventualidade de uma segunda volta, repetem-se a 13, 14 e 15 de dezembro.

Já anunciaram a intenção de candidatura a bastonários da Ordem dos Advogados, mas ainda sem formalização, Paulo Valério, António Jaime Martins, Fernanda de Almeida Pinheiro, Paulo Pimenta e Rui Silva Leal.