Madeira contraria Continente e não vai limitar iluminações de Natal

O Governo da Madeira não vai limitar a iluminação decorativa no Natal por considerar que faz parte da "identidade regional" e da "atratividade turística" do arquipélago, indicou esta terça-feira o chefe do executivo, Miguel Albuquerque.

"Nós não íamos cometer o erro político de retirar as luzes, prejudicando o cartaz turístico de forma irremediável e transformando o Fim do Ano na Madeira numa situação penosa, para não dizer catastrófica, do ponto de vista da atratividade", disse.

O governante insular, que falava à margem de uma visita a uma empresa de distribuição de bebidas, no Funchal, reagiu deste modo à decisão do Governo da República de limitar a iluminação decorativa no Natal no período entre as 18h00 e as 24h00, de acordo com o plano de poupança de energia 2022-2023, publicado esta terça-feira numa resolução de Conselho de Ministros.

"A ideia é meritória e todos nós devemos adotar", disse Miguel Albuquerque, realçando, no entanto, que o Governo da Madeira não a vai aplicar na região.