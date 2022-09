Macedo de Cavaleiros investe em contadores de água inteligentes

A Câmara de Macedo de Cavaleiros vai investir 1,1 milhão de euros para substituir 4.300 contadores de água por equipamentos mais modernos, dotados de telemetria, permitindo medir em tempo real o consumo de água doméstico.

Segundo a autarquia, trata-se de um projeto, “inovador a nível nacional, permite a recolha e centralização dos dados, com recurso a um ‘software’ pioneiro, sem necessidade de deslocação de técnicos ao terreno para receber as leituras”.

A substituição dos equipamentos vai prolongar-se pelos próximos seis meses e está inserida num projeto mais alargado de redução significativa das perdas de água e, simultaneamente, diminuição do volume consumido e não faturado.

“São milhões de euros que, todos os anos, o município deita literalmente pelo cano, por falta de condições para fazer esta monitorização em tempo real”, explica o vice-presidente Rui Vilarinho.

De acordo com o autarca, os novos contadores estarão em comunicação com concentradores criteriosamente localizados e que enviam remotamente as leituras compiladas de cada setor para um computador, que centraliza toda a informação recolhida.

“Temos uma recolha e centralização em tempo real, sem necessidade de irem técnicos ao terreno para fazer a recolha ou fazer a leitura dos contadores. Trata-se de um projeto integrado, que reúne todas as etapas de monitorização do consumo, recolha dos dados e centralização das informações, algo que, tanto quanto sabemos, não se faz em mais nenhum município português”, destaca.