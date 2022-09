INEM alvo de buscas na sede em Lisboa e noutras três delegações

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em Lisboa, confirma que está a ser alvo de buscas pelo Ministério Público, esta terça-feira, a par das delegações Norte, Coimbra e Faro.

“O Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM) informa que estão a decorrer diligências por parte do DIAP de Lisboa nas instalações do INEM a nível nacional, no âmbito de denúncias anónimas relacionadas com matérias de recursos humanos e contratação pública”, anuncia o comunicado deste organismo do Ministério da Saúde enviado à Renascença.

Com apenas três parágrafos, a nota do INEM revela que, até ao momento “nenhum profissional do INEM foi constituído arguido”.

Sem qualquer outra informação, o instituto garante ainda que está “a colaborar com as Autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada para que, com tranquilidade, possa ser analisada”.

Contactada pela Renascença, fonte da Polícia Judiciária, diz que não vai emitir qualquer comunicado sobre a operação em curso e confirma as buscas na sede do INEM, em Lisboa, assim como nas delegações do Norte, Coimbra e Faro.

Irregularidades administrativas, em situações que podem indiciar abuso de poder, podem estar na origem destas diligências que, por agora, limitam-se à recolha de documentação.

[atualizado às 13h30]