Governo adjudica 7.500 juntas médicas para vigiar baixas de professores

O ministro da Educação, João Costa, assumiu hoje que por iniciativa do seu ministério estão a ser adjudicadas 7.500 juntas médicas para vigiar "alguns padrões de baixa" de professores embora defenda que, por princípio, toda a gente é honesta.

"As juntas médicas estão em fase de contratação, de adjudicação, foi uma iniciativa do Ministério de Educação, contratar 7.500 juntas médicas para fazer exatamente a vigilância de alguns padrões de baixa que não são tão regulares como parecem", disse João Costa a jornalistas no final da inauguração das obras de requalificação do jardim-de-infância de Santa Cruz da Trapa, concelho de São Pedro do Sul, Viseu, que sofreu intervenções num valor superior a 200 mil euros.

O ministro lembrou que as baixas de professores são "um padrão que tem acontecido em outros anos" e recorreu ao último ano letivo (2021/22) para afirmar que "87%, dos pedidos de substituição de professores foram por baixas médicas", referindo existirem "alguns padrões relativamente irregulares, também em termos de incidência de alguns períodos específicos do ano". "Eu por princípio assumo que toda a gente é honesta, mas importa recorrer a estes instrumentos de vigilância", sublinhou.

A cerimónia de inauguração decorreu ao som de "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso, que a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) de Viseu fazia ecoar, para receber o ministro, enquanto professores seguravam tarjas onde reivindicavam o "fim das quotas" e exigiam "horários adequados".