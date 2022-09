Coruche. Acidente com carrinha de centro de dia faz um morto e três feridos graves

Uma carrinha de nove lugares pertencente à Associação de Solidariedade Recreativa e Cultural Biscainhense, de Coruche, despistou-se na manhã desta terça-feira na localidade de Foros do Rebocho, naquele concelho, provocando um morto e três feridos graves.

Inicialmente, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém adiantou à Renascença que o veículo pertencia à Santa Casa de Misericórdia de Coruche.

Uma utente do Centro de Dia do Biscainho, com 64 anos, morreu em resultado do despiste seguido de choque com uma árvore. As outras três pessoas que seguiam no veículo, duas outras utentes do Centro de Dia e uma funcionária, que conduzia a viatura, ficaram feridas com gravidade.



Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação e Crimes em Acidentes de Viação (NIVAC) da GNR.

[notícia atualizada às 15h00. Inicialmente, era referido que o veículo acidentado pertencia à Santa Casa da Misericórdia de Coruche e não à Associação de Solidariedade Recreativa e Cultural Biscainhense. Pelo facto, apresentamos as nossas desculpas]