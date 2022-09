ANA pede "independência" na escolha de comissão que vai decidir novo aeroporto

São boas notícias, para o presidente da ANA, que pede uma “comissão equitativa”, com a presença “não apenas de universitários”, mas com “especialistas de aviação, de negociações das PPP (Parceria Público Privado), de comercialização de aviação”, defendendo a existência de “entidades neutras e independentes, e que não tenham no seu passado tomado posições partidárias a favor de uma ou de outra solução”.

José Luis Arnaut, que participava na VI Cimeira do Turismo, mostrou-se “satisfeito”, com o calendário anunciado pelo primeiro-ministro para agilizar o processo de decisão do novo aeroporto de Lisboa.

Sobre o anúncio de que o Governo vai “de imediato” autorizar a empresa que gere os aeroportos nacionais a iniciar as obras necessárias para que o Aeroporto Humberto Delgado funcionar com maior eficácia, o gestor fala numa “tomada de consciência” por parte do Governo.

“Acho que estão criadas as condições, para nos deixarem, à TAP e a nós, avançar e começarmos a criar as condições de melhoria da realidade. Temos um aeroporto que duplicou em dez anos e, portanto, temos que o adaptar, tem que ser feito esse melhoramento e deixar o concessionário e os operadores fazerem esse trabalho”, considerou.

Arnaut lembrou que em 2020, a ANA apresentou um projeto para avançar com as obras de melhoria no aeroporto de Lisboa, mas o então ministro das Finanças, João Leão, não autorizou.

O responsável espera que, finalmente, o processo seja desbloqueado, ainda que seja demorado.

“Há melhorias que podem ser feitas gradualmente, mas é uma obra a três anos, que vai ser feita devagarinho e por fases, porque o aeroporto tem que trabalhar”, argumentou.

“Temos que melhorar a qualidade, as interconexões, a acessibilidade, o fluxo dentro do aeroporto, são melhorias que têm a ver com a qualidade do funcionamento do aeroporto, não são medidas estruturais”, ressalvou o presidente da Ana – Aeroportos de Portugal.

No próximo ano turístico já deverão ver-se algumas melhorias significativas, sobretudo, se o tráfego aéreo continuar a aumentar como até aqui.

Dados oficiais dão conta que este ano já foram atingidos 97% dos níveis alcançados no ano de 2019.