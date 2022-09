Acidente com carrinha da Santa Casa faz um morto e três feridos

Uma carrinha de nove lugares da Santa Casa da Misericórdia de Coruche despistou-se esta terça-feira na localidade de Foros do Rebocho, naquele concelho do distrito de Santarém, provocando um morto e três feridos graves.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que ainda está no local do acidente. Não houve corte da via, mas o trânsito ficou condicionado.

Os feridos foram transportados para o hospital distrital de Santarém, adianta a mesma fonte. Responderam à ocorrência quatro ambulâncias, seis viaturas dos bombeiros e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém.