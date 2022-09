Porto. Cortada até quinta-feira entrada à noite na VCI pela Circunvalação

A entrada na Autoestrada (A)3 pela Estrada da Circunvalação, para quem segue do Hospital João e da rotunda da Areosa, vai ser cortada entre as 21h00 e as 7h00 entre hoje e quinta-feira, revelou em comunicado a Brisa.

Os cortes à circulação rodoviária, segundo a concessionária, devem-se aos trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto (VCI) / EN12 [Estrada da Circunvalação] / Águas Santas), no sentido Porto/Valença.

"A Brisa Concessão Rodoviária informa que, na sequência dos trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto (VCI) / EN12 / Águas Santas), irá interromper, no sentido Porto / Valença, os ramos de acesso à A3 através da EN12, cortando ao trânsito o Ramo A (quem vem do S. João) e o Ramo C (quem vem da Areosa) entre as 21:00 e as 7:00 (...) de 26 de setembro para terça-feira, 27 de setembro e de quarta, 28 de setembro para quinta-feira, 29 de setembro", lê-se na nota de imprensa.

Acrescenta a Brisa que "o trânsito, em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados".

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas - Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.