Jovem de 22 anos detido por esfaquear outro em Viana do Alentejo

Um jovem de 22 anos foi detido este domingo pela GNR por esfaquear outro de 18 anos, que ficou ferido com gravidade, no recinto da Feira D´Aires, em Viana do Alentejo (Évora), disse fonte daquela força de segurança.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a desavença entre os dois jovens ocorreu cerca das 05h00, tendo o de 22 anos desferido "vários golpes com arma branca" no outro.

Ambos foram transportados para o hospital de Évora, o agredido, em estado considerado grave, e o agressor, com ferimentos ligeiros, adiantou a fonte da guarda.

O agressor foi detido em flagrante delito e estava ao início da manhã de hoje ainda a receber tratamento hospitalar, à guarda daquela força de segurança, segundo a mesma fonte.

O jovem de 22 anos vai ser presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, acrescentou a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa que o alerta foi dado às 4h57, tendo sido mobilizados para o local bombeiros de Viana do Alentejo, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, e a GNR.