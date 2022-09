Águeda vai contar com aceleradora do comércio digital

A Incubadora de Empresas de Águeda vai ter uma "aceleradora de comércio digital" para prestar serviços às empresas locais, revelou esta segunda-feira fonte municipal.

"Trata-se de um projeto único, inovador e pioneiro na região e no país, na vanguarda do que se faz nesta área e que potencia os serviços prestados às empresas e de uma forma muito concreta ao comércio e indústria do nosso concelho", no distrito de Aveiro, disse o presidente da Câmara, Jorge Almeida.

A aceleradora de comércio digital resulta de uma parceria entre o município e a Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI).

O projeto conta com comparticipação financeira no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), "no contexto da transição digital e como resposta à necessidade de reforçar o crescimento económico, visando desenvolver e modernizar os modelos de negócio das empresas do comércio e serviços abertos ao consumidor, bem como incentivar a adoção de tecnologias digitais".

O objetivo é fomentar "a digitalização do tecido económico, com o apoio de técnicos de associações empresariais, desenvolvendo um serviço de proximidade".

Esses técnicos vão procurar "criar ou reforçar a presença digital de empresas com atividade comercial, bem como sugerir a adaptação e modernização do modelo de negócio, fazendo ainda o acompanhamento de todo o processo".

A AIP-CC candidatou a instalação de aceleradoras em cada uma das regiões do país, num total de 25 estruturas, escolhendo Águeda para receber a sede da aceleradora da região de Aveiro, que irá apoiar cerca de 1.100 empresas.