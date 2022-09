Açores. Proteção Civil desativa plano de emergência em São Jorge

No total, existem sete níveis de alerta, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".

A 8 de junho, o CIVISA baixou o nível de alerta na ilha de São Jorge para V3 (sistema ativo sem iminência de erupção).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores deliberou agora desativar o plano, “em estreita coordenação” com os serviços municipais de Proteção Civil dos concelhos de Velas e Calheta, em São Jorge, e com as entidades intervenientes na operação, ressalvando que o plano regional e os planos municipais “poderão ser ativados logo que se justifique”.

Segundo a Proteção Civil açoriana, “será retirada da ilha de São Jorge parte dos recursos materiais e humanos” que se tinham deslocado para lá devido à crise sismovulcânica, “de forma faseada, consoante os planeamentos das entidades empenhadas e disponibilidade de transporte”.