IPMA prevê que Gaston enfraqueça e passe a sul das Flores e Corvo

O IPMA prevê que a tempestade tropical "Gaston" enfraqueça e se afaste das ilhas do grupo central dos Açores, passando a sul do grupo Ocidental (Flores e Corvo) até ao fim da manhã de domingo.

"No seu deslocamento para oeste", o "Gaston" deverá "passar a sul do grupo Ocidental, prevendo-se a partir da tarde de hoje e até ao final da manhã de domingo, precipitação por vezes forte e rajadas de vento até 90 quilómetros por hora nas ilhas de Flores e Corvo", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

A meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, Carolina Medeiros, explica que é esperado este sábado "um enfraquecimento deste sistema meteorológico, tornando-se em ciclone extratropical".

Está ainda prevista "uma alteração na trajetória para oeste, continuando a afastar-se do Grupo Central [ilhas do Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa], provando assim uma melhoria gradual do estado do tempo nestas ilhas", que estão sob aviso vermelho devido às condições meteorológicas até às 15h00 (16h00 de Lisboa). .

Pelas 9h00 de sábado , o centro da tempestade estava "a aproximadamente 130 quilómetros a oeste da ilha do Faial".

Quanto às "principais observações meteorológicas", o IPMA refere que, na ilha do Pico, a precipitação registou 62,4 milímetros acumulados em seis horas, até às 05:00 de hoje. .

Na ilha Graciosa, foram registados 43,6 milímetros acumulados em seis horas até às 1h00.

Na ilha das Flores, na Fajã Grande, verificaram-se rajadas de vento na ordem dos 100 quilómetros por hora às 8h00.

A capitania do porto de Santa Cruz das Flores, nos Açores, determinou hoje o fecho a toda a navegação dos portos das ilhas do Corvo e Flores devido às condições meteorológicas.

Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores refere que a decisão foi tomada depois de "auscultada a autoridade portuária" e diz respeito ao porto da Casa, na ilha do Corvo, ao porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, e ao porto das lajes das Flores.

As ilhas do grupo Central (Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa) do arquipélago dos Açores estão sob aviso vermelho, desde as 21h00 de sexta-feira e até às 15h00 de hoje devido à chuva por vezes forte, provocada pela passagem da tempestade tropical "Gaston".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou hoje, pelas 7h30, que durante a noite não foram registadas ocorrências na sequência da passagem pelo arquipélago da tempestade tropical "Gaston".

Num ponto de situação, o presidente do SRPCBA, Eduardo Faria, revelou que havia apenas a registar, durante a manhã, a queda de uma árvore na ilha do Pico, sem provocar danos.

O mais recente ponto de situação feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também sob aviso amarelo as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), nomeadamente devido à agitação marítima entre as 20:00 de sexta-feira e as 06:00 de domingo.

Nas ilhas das Flores e Corvo, o aviso amarelo para o vento e a chuva prolonga-se até às 12h00 de domingo.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo vigora até às 12h00 de hoje.