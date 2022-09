Grândola. Homem de 37 anos morre em colisão entre mota e automóvel

Um homem de 37 anos morreu esta sexta-feira na sequência de uma colisão entre o motociclo que conduzia e um automóvel no IC1, em Grândola, distrito de Setúbal, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 19h08, de sexta-feira.

O óbito do homem, de nacionalidade brasileira, foi declarado no local, segundo a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 11 operacionais, dos bombeiros de Grândola, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Alcácer do Sal.