Portugal regista mais de dois mil casos Covid-19 em relação à semana passada

Portugal registou nos últimos sete dias 18.315 casos de Covid-19. Trata-se de mais 2.049 infeções do que na semana anterior.

Segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), o valor do R(t) está agora nos 1,02.

A nível de óbitos, o boletim dá conta de mais 37 mortes, devido à doença, a mesma quantia registada na semana passada.

Já os internamentos aparecem em sentido inverso à das infeções, havendo, nos últimos sete dias, 422 pessoas internadas, 27 das quais em cuidados intensivos. Registaram-se menos 24 internamentos totais do que na semana passada.

As regiões do Norte (+620), Centro (+81), Lisboa e Vale do Tejo (+870), Algarve (+465) e a Madeira (+162) registaram mais casos esta semana do que nos últimos sete dias.

Já o Alentejo (-19) e os Açores (-130) registaram menos caso em relação à semana passada.