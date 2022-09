Luís Montenegro. "Estão criadas as condições para que o Governo possa avançar" com o novo aeroporto

"Estão criadas as condições para que o Governo possa avançar" com o processo do novo aeroporto de Lisboa, declarou esta sexta-feira o presidente do PSD.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no final de uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

PSD e Governo estão de acordo quanto à metodologia a utilizar no processo para encontrar a melhor localização para o novo aeroporto na região de Lisboa.

O líder social-democrata explica que a avaliação ambiental estratégica vai ser "conduzida com recurso ao meio académico e científico e, finalmente, que se possa autonomizar todos os custos e prazos de cada uma das soluções".

"Estão criadas as condições para que o Governo possa avançar nesta matéria e que, mais ou menos daqui a um ano, se possa tomar uma decisão final relativamente à localização e construção do novo aeroporto de Lisboa", destacou Luís Montenegro.

Não ficou marcada uma nova reunião entre PSD e Governo. Luís Montenegro refere que, "neste momento, o que era importante era que se definisse uma metodologia".

"Que não houvesse dúvidas relativamente ao contexto com que a solução de localização se devia desenhar e portanto, sobre a metodologia há uma convergência de posições que será agora materializada nos atos que o Governo irá tomar, que serão competências do Governo. A localização será conhecida no final deste processo quando houver avaliação ambiental estratégica”, frisou.

Questionado se tem uma localização preferida para o novo aeroporto, Montenegro remeteu para os trabalhos técnicos que vão agora começar.

"Se vamos fazer um estudo comparativo essa opção será legitimada se nós tivermos em conta aquilo que o estudo terá como conclusões”, declarou.



Mais opções além de Alcochete e Montijo

O primeiro-ministro falou depois aos jornalistas, acompanhado pelo ministro das Infraestruturas. António Costa regista "com muita satisfação que foi possível obter uma convergência quanto à metodologia a adotar" para o novo aeroporto.

"Vamos agora contactar as diferentes entidades que contribuirão para a composição da comissão técnica e da comissão de acompanhamento que farão a avaliação ambiental estratégica e que deve estar concluída até ao final do próximo ano, de forma a que possamos ter uma decisão final e definitiva sobre esta matéria.”

António Costa afirma que "há múltiplas hipóteses, há múltiplos estudos já feitos, há muitas opiniões diversas e para o decisor político - seja quem está no governo ou na oposição - é fundamental ter uma informação técnica consolidada e sólida que nos permita a decisão política".

Questionado pelos jornalista, o chefe do Governo revelou que em cima da mesa da avaliação estarão mais opções além de Alcochete e Montijo.

"Relativamente às opções que vão estar em avaliação, vão ser mais do que essas [Alcochete e Montijo] e acolhemos uma sugestão do PSD que a própria comissão, se assim o entender, possa proceder ela própria à avaliação de outras soluções que considere tecnicamente fundamentadas.”





[em atualização]