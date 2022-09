Incêndio habitacional em Viana do Castelo provoca morte a homem de 50 anos

Um homem de 50 anos faleceu hoje na sequência de um incêndio habitacional em Mazarefes e Vila Fria, no distrito de Viana do Castelo, revelou à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores, António Cruz.

O alerta foi dado pelas 14:56 e, à chegada ao local, na Rua Ponte Pedrinha, os bombeiros depararam-se com a vítima "no chão, já fora do anexo que estava a arder e ainda viva, acabando por falecer pouco depois", descreveu o graduado.

Segundo o bombeiro, a vítima mortal "não reside na casa a que pertence o anexo e terá tentado ajudar no combate ao incêndio de que se apercebeu quando caminhava na rua". .

No anexo, com cerca de 100 metros quadrados, acrescentou António Cruz, encontravam-se "alfaias agrícolas e o veículo do proprietário". .

O incêndio já está resolução, informou o bombeiro, que deu conta ainda de "um ferido ligeiro".

No combate às chamas estiveram 30 operacionais apoiados por 12 veículos, acrescentou.