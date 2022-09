Homem de 30 anos morreu em despiste na A24 perto de Lamego

Um homem de 30 anos morreu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na autoestrada 24 (A24), na zona de Lamego, no distrito de Viseu, confirmou à Lusa Proteção Civil.

“Trata-se de um despiste de uma viatura ligeira do qual resultou uma vítima mortal, confirmada há pouco”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, pelas 22h30.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu ao quilómetro 110 no sentido Sul-Norte.

Pelas 22h30, encontravam-se ainda no local 33 operacionais, apoiados por 13 veículos, a realizar trabalhos de remoção de cadáver e limpeza da via, segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo fonte da GNR, por volta da meia-noite, as autoridades ainda se encontravam no local do acidente a realizar trabalhos de limpeza da via, indicando não haver previsão para a reabertura da autoestrada ao trânsito naquele sentido.



O alerta para o acidente foi recebido às 21h00, acrescenta a ANEPC.