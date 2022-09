Fernando Araújo confirmado como primeiro diretor executivo do SNS

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, confirma que Fernando Araújo aceitou o convite para ser o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O governante fez o anúnico em conferência de imprensa durante a qual enalteceu as características de Fernando Araújo, até agora presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto.

"É uma personalidade bem conhecida dos portugueses", disse, lembrando o seu percurso como médico, professor universitário, gestor e antigo secretário de Estado.

Manuel Pizarro esclareceu ainda que a direção executiva do SNS vai ficar localizada no Porto e que vai entrar plenamente em funções a partir de 1 de janeiro de 2023, com a entrada em vigor do Orçamento do Estado.

O novo diretor executivo do SNS Fernando Araújo também fez uma curta declaração, revelando que aceito o convite "com sentimento de dever na defesa intransigente do nosso SNS, dos seus profissionais e os seus utentes, que é para eles que trabalhamos todos os dias".