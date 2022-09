Covid-19. Número de casos pode aumentar, mortes e internamentos estabilizados

O número de casos de infeção pelo SARS-CoV-2 regista uma “possível inversão de tendência” para crescente, mas a mortalidade por Covid-19 e a ocupação hospitalar mantêm-se estabilizadas, indica o relatório da evolução da pandemia.

O número de novas infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos sete dias, foi de 178 casos, com “possível inversão de tendência para crescente” a nível nacional, refere o documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira.

Segundo a DGS e o INSA, o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus apresentou um valor superior a 1 a nível nacional, assim como no Norte, em Lisboa e Vale do Tejo, no Alentejo, no Algarve, nos Açores e na Madeira, o que “indica uma tendência crescente de novos casos nestas regiões”.

Apesar do aumento da incidência, o relatório avança que se regista uma estabilização da ocupação hospitalar por casos de Covid-19, com um total de 422 internados na última segunda-feira.