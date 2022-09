Ciberataque à TAP expôs dados de Marcelo e Costa

A Presidência da República dá conta, esta sexta-feira, através de uma nota publicada no site oficial, de que o Presidente da República tomou conhecimento da fuga de informação de dados privados "devido à intrusão ilegal de registos da TAP Air Portugal".

De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa "imediatamente tomou algumas precauções quanto ao único dado que não era generalizadamente conhecido: o endereço digital".

"Quanto ao resto - nome completo, data de nascimento e residência - já existia esse conhecimento", lê-se, ainda.

Para além do chefe do Estado, também os dados pessoais do primeiro-ministro, António Costa, e de outros elementos do Governo foram expostos na sequência do ataque aos servidores da transportadora aérea, avançou o jornal "Expresso".