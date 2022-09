Trânsito na A4 vai ser desviado para Ermesinde na próxima madrugada

O trânsito na Autoestrada (A)4, no sentido Amarante/Porto, vai ser desviado para Ermesinde, no concelho de Valongo, na próxima madrugada, entre as 00h30 e 03h15, devido à demolição de uma passagem superior, informou hoje a Brisa.

Segundo a concessionária, “no âmbito das obras de Reformulação do Nó de Ermesinde e Praças de Portagem, irá proceder-se à demolição da antiga passagem superior” situada entre aquela praça da portagem e o túnel de Águas Santas.

Decorrente da intervenção, prossegue a Brisa, entre as 00h30 e as 03h15 o trânsito será “desviado na Praça de Portagem de Ermesinde, sentido Amarante/Porto, para a rotunda da Estrada Nacional (EN) 208, retomando a autoestrada a partir desse mesmo local”.

“O percurso de desvio encontrar-se-á devidamente sinalizado”, alerta a concessionária.

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas – Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.