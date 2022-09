Sem-abrigo terá sofrido queimaduras por acidente sem intervenção de terceiros

O caso do sem-abrigo encontrado com queimaduras numa rua do Porto terá sido um acidente, de acordo com as primeiras conclusões da investigação da Polícia Judiciária (PJ).



Fonte da Polícia Judiciária disse à Renascença que não houve intervenção de terceiros nesta situação que deixou o país em sobressalto.

A investigação realizada nas últimas horas conclui que terá sido um acidente provocado pelo próprio sem-abrigo.

Na origem da situação terá estado um cigarro mal apagado, que pegou fogo à roupa do homem.

A vítima, de 52 anos, foi encontrada na rua, na zona do Bonfim, com queimaduras do segundo e terceiro grau em 3% do corpo.

De acordo com fonte do Hospital de São João, contactada pela Renascença, o homem está internado na Unidade de Cirurgia Plástica.