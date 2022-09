Sem-abrigo queimado no Porto. Instituições chocadas com violência consideram caso “alarmante”

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já está a investigar uma agressão a um homem em situação de sem-abrigo, ocorrida esta quinta-feira, na cidade do Porto, na zona do Bonfim.

O homem de 52 anos, “sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, em 3% do corpo”, de acordo com fonte do Hospital de São João, contactada pela Renascença, e onde está internado na Unidade de Cirurgia Plástica.

Trata-se de um caso inédito que está a chocar toda a comunidade, nomeadamente as instituições que cuidam de pessoas em situação de sem-abrigo.

É o caso do Centro De Apoio Sem-Abrigo do Porto - CASA. Para a coordenadora, esta é uma situação “alarmante”, esperando que não se voltem a repetir casos como este.

“Não é uma situação expetável, mas na verdade, apesar de inédita, acaba por ser alarmante, porque isto já é o escalar máximo da violência. Não lhe sei dizer se já tinha havida alguma outra tentativa ou algum ato menos simpático para com o senhor, pelos vistos ele estava na zona há muito pouco tempo, mas não acredito que seja uma situação que se repita assim com tanta facilidade. Isto é limite”, afirma ao Renascença, Natália Coutinho.

A responsável lembra que as pessoas em situação de sem-abrigo, trazem consigo um historial de vida que obriga as equipas a trabalhar em rede, para que possam ser retiradas das ruas, com alguma dignidade. Um processo que é complexo e nem sempre bem-sucedido.

“Antes de tirar da rua, há muitos apoios que é preciso dar ao utente, desde, por exemplo, ajudar a tirar o cartão de Cidadão, ajudar a receber o Rendimento Social de Inserção ou integrar em comunidades terapêuticas por causa das adições, em muitos casos”, esclarece a coordenadora do CASA.

“Há muito trabalho que é feito para ajudar este público, pois é um público hiper vulnerável e não tem, muitas vezes, a noção clara do que precisa de ser feito”, levando a que “desista facilmente do processo, porque se sente completamente sozinho e sem apoio”, acrescenta.