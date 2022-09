​SEF desmantela grupo que falsificava cartas de condução

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou um grupo organizado que se dedicava à emissão fraudulenta de cartas de condução portuguesas.



A operação “Carta de Migrante” levou à realização de buscas domiciliárias e a viaturas, na zona do grande Porto. Três pessoas foram constituídas arguidas.

O SEF explica que o grupo tem “cariz familiar”, atuava há mais de três anos e “terá promovido dezenas de fraudes à legislação que rege a livre circulação e residência de cidadãos da União Europeia e seus familiares”.

“Ao longo da investigação, foi detetado um eficiente esquema de falsificações e fraudes em cascata com recurso a moradas forjadas, na área metropolitano do grande Porto, que originaram atestados de residência falsos, e a subsequente emissão abusiva, a favor de cidadãos estrangeiros residentes no Reino Unido, já titulares de duplas nacionalidades comunitárias e sem qualquer ligação ou real expectativa de fixação de residência em território português”, descreve o comunicado do SEF.