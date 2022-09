Médicos. FNAM reúne Conselho Nacional para decidir “próximas ações”

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) reúne o Conselho Nacional, no sábado, no Porto, para decidir “as próximas ações”. Em causa, explica a Federação em comunicado, está o “inaceitável atraso” nas negociações entre os sindicatos e o Ministério da Saúde.

Após a análise da atual situação, o Conselho Nacional da FNAM “adotará as medidas apropriadas para defender o interesse dos médicos e dos doentes”, adianta.

A Federação que representa as estruturas sindicais dos médicos recorda que, em agosto, foi assinado um protocolo negocial com vista a alcançar uma nova grelha salarial, a renegociação do acordo coletivo de trabalho e a valorização do trabalho em serviço de urgência. No entanto, com a mudança da equipa ministerial, o governo permanece, agora, em “total silêncio relativamente às negociações com os médicos”, lamenta a Federação dos médicos.

Os sindicatos dos médicos já solicitaram nova reunião negocial com o Ministério da Saúde.