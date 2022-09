Lar de Boliqueime. Governo diz que caso "grave" deve ser investigado "até às últimas consequências"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que “é grave” o caso da idosa vítima de maus-tratos na Misericórdia de Boliqueime, defendendo uma investigação “até às últimas consequências”.

“É um caso de uma gravidade que se tem de verificar e fazer todas as averiguações que é preciso”, afirmou, aos jornalistas, Ana Mendes Godinho.

A ministra lembrou que “a Segurança Social tinha tido uma denúncia no início deste mês”, e logo “desencadeou as averiguações, até já com a participação do Ministério Público”.

Ana Mendes Godinho, apelou à denúncia de casos como este e sublinhou a necessidade de se “tirar todas as consequências e apurar todos os factos sobre o que aconteceu”, no caso da utente maltratada, da Santa Casa de Boliqueime, no Algarve.