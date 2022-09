JMJ2023. Presidente da Fundação espera colaboração de sindicatos

“Eu acredito que todos acolherão o desafio de coração aberto” disse o bispo auxiliar de Lisboa, que adiantou que “trabalhámos com o Governo e entidades diversas para proporcionar o maior conforto nalguns serviços do Estado”.

Além disso, contou o bispo, a realização da JMJ em Portugal está a incentivar a recuperação de espaços da Pastoral da Juventude que estavam degradados em algumas dioceses.

Por outro lado, no final do evento, as obras na zona ribeirinha de Loures vão continuar para que seja criado um espaço verde. Para o bispo, este investimento “não tem preço” e vai ser uma marca deste encontro em Portugal. “A população de Loures vai reconquistar a sua relação com Tejo”, acrescentou.

Ecologia é preocupação da organização

A ecologia e a pegada ecológica são duas das preocupações da organização da Jornada Mundial da Juventude.