Carro de chefe da PSP em Gaia incendiado. Judiciária investiga

A Polícia Judiciária está a investigar o incêndio que destruiu o automóvel de um chefe da PSP. A viatura foi incendiada na madrugada desta quinta-feira, quando estava estacionado nas proximidades do Tribunal de Vila Nova de Gaia.

De acordo com o "Jornal de Notícias" (JN), o polícia tem estado à investigação de grupos organizados do tráfico de droga no grande Porto.

Ainda segundo o JN, o incêndio, que foi acompanhado de explosões, está a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto, uma vez que existem suspeitas de fogo posto.

O incêndio foi registado pouco depois da meia-noite e não há testemunhas do sinistro.