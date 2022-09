Câmara de Loures alvo de ciberataque "malicioso e deliberado"

A Câmara Municipal de Loures foi alvo de um ataque informático "malicioso e deliberado" que teve como objetivo "provocar perturbações no sistema e serviços informáticos", informou o município esta quinta-feira.

"O ciberataque foi detetado pelo sistema de segurança, tendo a Câmara Municipal desencadeado prontamente um conjunto de ações no sentido de conter e mitigar os efeitos do ato criminoso", informou a autarquia do distrito de Lisboa em comunicado.

A Câmara de Loures "reportou o ciberataque" à Polícia Judiciária e ao Centro Nacional de Segurança, indicou o município liderado por Ricardo Leão (PS), e "está a desenvolver todos os esforços" para "restabelecer a normalidade do sistema e dos serviços informáticos".

O restabelecimento dos serviços "deverá acontecer muito em breve", indicou ainda a autarquia, sem especificar que serviços foram afetados ou se foram expostos quaisquer dados dos munícipes ou da própria Câmara Municipal.