Atearam fogo a sem-abrigo. PSP investiga agressão no Porto

A PSP está a investigar uma agressão a um sem-abrigo ocorrida no Porto, que sofreu queimaduras nas costas e nas mãos e foi transportado para o Hospital de São João, confirmou fonte daquela força policial.

Segundo fonte dos Bombeiros de S. Mamede de Infesta, que estiveram no local, o homem, de 52 anos, "foi encontrado por transeuntes" na Rua Barros Lima, na freguesia do Bonfim, "com queimaduras visíveis".

"O senhor não explicou bem o que aconteceu, apenas disse que lhe pegaram fogo", referiu, acrescentando que o homem apresentava queimaduras de segundo grau nas costas e nas mãos.

O alerta foi dado pelas 8h25 e no local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Matosinhos.