Alcobaça. Encontrado corpo de homem na praia do Vale Furado

Foi encontrado esta quinta-feira de manhã, na praia do Vale Furado, em Alcobaça, o corpo de um homem. Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), "tudo indica ser do jovem, de nacionalidade ucraniana, que desapareceu no mar no dia 18 de setembro.

A nota da Autoridade Marítima Nacional, foi recebido um alerta pelas 8h55, através dos Bombeiros Voluntários de Pataias, a informar para a presença de um corpo na praia.

"À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima e do Projeto 'SeaWatch' constataram que o corpo se encontrava no areal, tendo o óbito sido declarado pelo Delegado de Saúde", acrescenta a nota.