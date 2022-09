Sustentabilidade das Misericórdias está a ser um desafio, admite Manuel Lemos

Numa altura de aumentos generalizados, várias instituições que apoiam quem mais precisa enfrentam muitos desafios. O presidente da União das Misericórdias admite que a sustentabilidade destas instituições está a ser um grande desafio.

Segundo Manuel Lemos, a inflação e a crise energética – consequências diretas da guerra - vieram complicar ainda mais as contas. “Sem ovos não se fazem omeletes. Nos últimos anos temos tido um aumento contínuo do salário mínimo - o que é justíssimo para as pessoas, mas que tem implicação nos nossos custos. Este ano, os combustíveis, a energia e os bens alimentares. Nós não conseguimos fazer repercutir no preço o aumento de custos que tivemos”.

Nestas declarações à Renascença, lamenta que o Estado não acompanhe este esforço que está a ser feito pelas Misericórdias, numa altura em que têm estado a chegar a estas instituições cada vez mais pedidos de ajuda. “Temos todos os dias pessoas para ajudar, para pagar, com diferentes credos e vários tipos de rendimento. As necessidades vão mudando, não são só os idosos, também são as crianças.”

Lembra a contribuição destas instituições na gratuitidade das creches, dizendo que “sem o setor social não teria sido possível ao Governo montar este sistema. Tudo isto obriga a que o Estado nos preste atenção e considere um parceiro indispensável e inalienável da organização social em Portugal”.

Questionado que o Estado tem reconhecido este contributo, Manuel Lemos responde: “Se reduzirmos isto só a dinheiro, não tem, porque o Estado tem apoiado bastante, mas não o suficiente. A outra coisa é o reconhecimento da nossa seriedade, competência, dignificação, e isso tem-no feito”.

Nestas declarações, o mesmo responsável defende ainda ser urgente aprofundar a ligação da Segurança Social e da saúde, e repensar o modelo de apoio domiciliário. “É um enorme desafio, sobretudo se pensar que ainda hoje mais de 50% dos apoios domiciliários que as instituições têm - não só as misericórdias, mas nas IPSS e nas mutualidades - são cinco dias por semana, e não funcionam se houver feriado.”

Para exemplificar, recordou um episódio de há uns anos, quando houve uma sucessão de dias no Natal (férias, feriado). “Encontrei uma família com dois idosos acamados que há mais de quatro dias e que ninguém ia lá sequer dar de comer, quanto mais lavá-los e limpá-los! Também temos de mudar isto e as novas tecnologias vão-nos ajudar a fazer isso. Às vezes, mais do que o dinheiro é a organização, a abertura e a disponibilidade para fazer melhor”, assume.

Todos estes desafios vão ser analisados no ciclo de conferências que arranca esta quarta-feira. Hoje o debate vai centrar-se na “Atualidade das Obras de Misericórdia” e na liderança feminina. “Temos hoje mais de 60 senhoras que são provedoras, e a chegada destas mulheres à gestão das misericórdias também traz um olhar novo, porque são diferentes dos homens. Pedimos a cada uma delas que nos dissessem porque é que aceitaram ser presidentes e o que é que estão a sentir. Numa altura em que se fala tanto de igualdade de género é importante que as misericórdias também deem provas da sua modernidade.”

Neste ciclo de conferências vão ser divulgadas seis publicações sobre temas estruturais que a União das Misericórdias ultimou durante a pandemia.