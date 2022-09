Polícias ameaçam com protestos em outubro

Paulo Santos fala ainda de uma "visão muito redutora" de um Governo que "tem todas as condições políticas" face "àquilo que são as necessárias transformações" a ocorrer na polícia: "O Ministro da Administração interna quer resolver os problemas estruturais da polícia com caridade e com uma eventual reestruturação do dispositivo policial, demonstrando não conhecer aquilo que se passa."

O sindicalista tem noção do eventual impacto das as ações de protesto sugeridas, mas culpa o ministro da Administração Interna por continuar a ignorar os problemas para os quais alerta a ASPP.

"Durante muito tempo, depois de identificados os problemas e de insistentemente os termos reportado, com todo o respeito, por toda a gente e por todas instituições, anda tudo a assobiar para o lado. Acho que também temos de ter a legitimidade, face a esta responsabilidade, de dizer que é o momento de demonstrarmos a insatisfação e a realidade do que se passa nas esquadras.”