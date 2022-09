Universidade de Évora quer criar indústria de bolsas de sementes para conservação da natureza

Uma equipa de investigadores da Universidade de Évora (UÉ) está a desenvolver um projeto que pretende avançar com o fabrico e desenvolvimento, em pequena indústria, de bolsas de sementes (seedballs) certificadas, para utilização na área da conservação da natureza.

“Seedballs 100% portuguesas: uma ideia natural para promoção de recursos vegetais com interesse para a conservação” é a designação desta que é, por enquanto, uma ideia de negócio, da responsabilidade da investigadora do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento (MED), Erika Almeida, também estudante de doutoramento em Biologia, da UÉ.

À Renascença, a academia alentejana justifica, em comunicado, a aposta neste projeto, com a urgência de “providenciar uma oferta nacional de espécies vegetais nativas de proveniência regional, de forma a preservar a identidade genética de cada região”, evitando, assim, “a introdução de espécies provenientes de outros países e até de outras regiões ecológicas, que podem competir com as nossas espécies e tornarem-se invasoras”.

De resto, uma ideia que já conquistou apoios, sendo a vencedora do Prémio BPI - La Caixa, com o júri do concurso a considerar que, a mesma, apresenta potencial para se tornar “um projeto-piloto inovador”.

Na prática, pretende-se que venha a incrementar a “produção de seedballs, ou bolsas de sementes”, que mais não são do que “esferas de argila e composto orgânico com sementes, para aplicação em diversos projetos e ações de conservação da natureza e restauro ecológico”, com efeitos positivos também no processo de reflorestação.