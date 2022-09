Novo Parque Verde de Leiria inaugurado no início de outubro

O novo Parque Verde de Leiria vai ser inaugurado no próximo dia 1 de outubro, anunciou esta terça-feira o presidente do Município, ao destacar as diversas valências que o espaço irá oferecer à população.

Numa área de oito hectares, o espaço foi construído no último “ano e meio” junto ao Itinerário Complementar 2, em Porto Moniz e Santa Clara, referiu Gonçalo Lopes (PS), ao acrescentar que o parque “vai melhorar a qualidade urbanística daquela zona e terá também uma oferta diversificada”.

“A intervenção, que resulta de compensações na Urbanização da Quinta de Malta e foi acompanhada pela câmara, terá espaços para a prática de desporto e lazer, com circuitos pedonais e de bicicleta, parque infantil e quiosque, que se dirigem a diferentes utilizadores”, salientou o presidente da Câmara na reunião de executivo.

Para Gonçalo Lopes, esta é uma “nova área pública, que tem também uma componente importante do ponto de vista ambiental”.

“A proposta resolve a ligação entre os [freguesia] Parceiros e Leiria, propõe a criação de uma ligação forte através de ciclovias e circuitos pedonais potenciando o ecossistema existente e valorizando o crescimento da cidade de Leiria”, refere uma informação na página do Município de Leiria, que aponta para um investimento de 1,2 milhões de euros.

O parque, que tem ainda uma área de merendas, “reforça a importância da continuidade do sistema do rio, através do prolongamento dos corredores pedonais e cicláveis de ambas margens do rio Lena, em direção ao rio Lis, com vista à articulação com os circuitos existentes do Polis”, refere também uma numa nota de imprensa.

Música para celebrar o novo parque verde

A inauguração está prevista para as 14h30, do próximo dia 01 de outubro, com um programa desportivo e cultural, em que se destaca um concerto com Rodrigo Leão & banda, a Orquestra Sinfonietta de Lisboa, Sónia Tavares (Vocalista do The Gift) e o Coro do Orfeão de Leiria, que apresentam o “Cinema Project – A Estranha Beleza da Vida”, anuncia a autarquia.

Haverá ainda atividades de caráter cultural, lúdico e desportivo, contando com uma mostra coreográfica da Escola de Dança Projeto Community, Ginásio Clube Acrotumbs de Leiria (GCAL), Escola de Ginástica Formação Acrobática (EGFA) e, We will rock You – Escola de Dança Staccato, entre várias outras iniciativas.

Relativamente ao concerto de Rodrigo Leão, está agendado para as 21:30, num espetáculo onde serão projetadas imagens em vídeo no palco da autoria de Gonçalo Santos que integram desenhos do próprio Rodrigo Leão.

O município realça o facto de se "juntarem em palco artistas de referência nacional, mas também da comunidade local, reforçando a marca distinta – Leiria cidade criativa da música UNESCO, em harmonia com a natureza, no novo parque Verde, mais um espaço de excelência para usufruto de todos".

Este concerto é apresentado no âmbito da candidatura ReCentrar 4.0 – Pensar Global para capacitar individual, com apoio do Teatro José Lúcio da Silva, Município de Leiria / DGARTES-rtpc.

No domingo, dia 2 de outubro, o novo Parque Verde de Leiria recebe, em palco, pelas 18h00, o espetáculo Requiem para o século XXI.