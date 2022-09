"Lisboa não pode deixar ninguém para trás”. Moedas dá prioridade ao combate à inflação

O presidente da Câmara de Lisboa fez esta terça-feira o balanço de “um ano de decisões” desde a vitória nas eleições autárquicas, destacando a gratuitidade dos transportes públicos, e assumiu o compromisso de o município apoiar no combate à inflação.

“Lisboa terá que estar na linha da frente no combate à inflação [...]. Lisboa não pode deixar ninguém para trás”, afirmou Carlos Moedas (PSD), referindo que o executivo municipal tem já agendada uma reunião extraordinário para discutir as propostas para apoiar as famílias e as empresas da cidade.

Na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, para apresentar a intervenção do executivo municipal entre junho e agosto, o autarca aproveitou para fazer um balanço do primeiro ano desde a vitória da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021: “Prometemos, decidimos e cumprimos”.

Entre as decisões tomadas, o presidente da câmara destacou a gratuitidades dos transportes públicos para jovens e idosos residentes na cidade como a “mais histórica”, com a adesão de um total de 40 mil cidadãos, reiterando a disponibilidade para resolver a situação dos estudantes deslocados que estão excluídos da medida por não terem domicílio fiscal em Lisboa.

Carlos Moedas realçou ainda a preparação e organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023), os investimentos na higiene urbana, o Plano Geral de Drenagem, a construção e reabilitação de bairros municipais, a entrega de chaves de casas em regime de renda acessível e a contratualização de empreitadas para remover o amianto das escolas.

Da bancada do PS, o deputado municipal Luís Coelho considerou que “muito do que aqui consta [da informação escrita do presidente da câmara] resulta também de projetos que o atual executivo herdou do anterior executivo liderado pelo PS”.