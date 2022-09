​Inquérito aos Comandos. Ministra espera conclusões nas próximas duas semanas

Questionado pela Renascença , o Exército responde que, “neste momento, encontra-se ainda a decorrer um Processo de Averiguações e uma Inspeção Técnica Extraordinária, cujas conclusões serão apuradas com brevidade, mas com a máxima precisão”. Sublinhado que nesta altura não há qualquer informação que possa ser prestada dado o “caráter confidencial dos processos”.

“Sei que será breve, tenho esperança que nas próximas uma a duas semanas possa ter já alguns resultados do inquérito urgente do Exército bem como da inspeção técnica ao curso, que permitirá aferir o que aconteceu”, declarou Helena Carreiras.

O incidente no 138.º curso de Comandos ocorreu no passado dia 7 de setembro, altura em que durante o treino, uma marcha corrida, num dia quente, um dos jovens se sentiu mal no terreno, outro já no período de descanso e mais quatro após uma ronda de avaliação clínica já no período noturno.

Ao dia de hoje, mantém-se internado apenas um dos militares. Dois dias depois de entrar em colapso durante a prova, o instruendo foi transferido de hospital tendo sido submetido a um transplante do fígado.

A última informação clínica dá conta de que “o militar do Exército internado foi transferido da Unidade de Cuidados Intensivos para o Serviço de Transplantação do Hospital de Curry Cabral, resultante da sua situação clínica estabilizada, continuando a evidenciar uma progressiva melhoria do seu estado de saúde”.

A ministra falava à margem da apresentação do Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade, que prevê um “reforço do trabalho da defesa à causa da igualdade porque é na diversidade que cumprimos melhor a nossa missão”.

Helena Carreiras explicou que o objetivo é “consolidar o trabalho que vem sendo feito”, embora reconheça que há trabalho a fazer e ter leis e regras iguais para homens e mulheres não deve fazer baixar os braços, “os progressos não são adquiridos e a continuidade faz-se com o reforço de políticas".

As metas do plano passam pela “conciliação entre o trabalho, família e vida pessoal, com medidas concretas; criação de uma cultura anti-discriminação, e aí apostamos muito na formação para preparar mentalidades, apostamos na diversidade que é uma condição para sermos mais criativos”, disse a ministra.