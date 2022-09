Hackers publicam dados pessoais de 1.5 milhões de clientes da TAP

O grupo de hackers Ragnar Locker publicou dados pessoais de 1,5 milhões de clientes da TAP.

O documento com 581 gigabytes de informação foi publicado online na Dark Web, esta segunda-feira.

Nessa mensagem, os piratas dizem que continuam a ter acesso aos sistemas informáticos da TAP.

Além das tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, a fuga de dados apresenta documentos de identificação de pessoas que aparentam ser profissionais ou parceiros da TAP, bem como acordos confidenciais com várias empresas e relações com outras companhias de aviação, confirmou o Expresso, depois de aceder aos ficheiros.

Ao Expresso, a TAP apenas diz que "a intrusão foi contida numa fase inicial, antes de provocar danos nos processos operacionais. As operações da TAP estão a decorrer com normalidade”.

Há mais de uma semana, os hackers já tinham publicado dados de 115 mil clientes, tendo ameaçado na altura fazer uma fuga de informação maior, se a TAP não pagasse resgates.

Segundo o Expresso, a companhia aérea portuguesa não terá cedido à chantagem do grupo de piratas.