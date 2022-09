Gonçalo Amaral acusa PJ de deixar cair investigação ao caso Maddie

Gonçalo Amaral congratula-se com a derrota dos pais de Maddie McCann nas instâncias europeias e acusa a Polícia Judiciária (PJ) de deixar cair a investigação.



Em declarações à Renascença, o ex-inspetor diz mesmo que o atual diretor PJ, Luís Neves, tem alguma responsabilidade, até porque fez parte da investigação aquando do desaparecimento da menina britânica.

O antigo coordenador de investigação criminal da Judiciária considera que o caso Maddie devia ser revisto pelos investigadores portugueses.

“Onde está [o caso] bloqueado? Na Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária já deveria ter tido a iniciativa de rever a investigação, à séria. Nomeadamente, o atual diretor da PJ, o Dr. Luís Neves, esteve na investigação, ele sabe como chegámos àquelas conclusões. Aquelas conclusões não foi só eu que as tomei ou cheguei a elas sozinho, nem o meu colega inspetor-chefe Tavares de Almeida, nem o Dr. Guilhermino da Encarnação, já falecido, que era o diretor de Faro, também com o Dr. Luís Neves”, afirma Gonçalo Amaral.

“E é o Dr. Luís Neves que, quando foi depor no meu julgamento da indemnização, me diz que o processo… já se deveria ter arranjado um bode expiatório para acabar com o processo”, adianta.