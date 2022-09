Professores entram nos quadros depois dos 60. "Consegui, sofri, chorei muito"

Finalmente vinculada aos 64 anos. Ivone Filipe é professora de Francês e Inglês do Ensino Básico e Secundário há 38 anos, mas só agora é que conseguiu entrar para os quadros do Ministério da Educação.

Na viragem do século, as chances de ficar colocada em Tondela diminuíam, pelo que acabaria por ingressar num estabelecimento semiprivado. "Fui para a escola profissional de Tondela e estive lá para aí uns dez anos. O último ano, eu nunca tive horário completo, só tinha três horas, que ao final do ano, contou-me 33 dias."

Face às condições degradantes ao longo do tempo, Ivone salienta ter sido uma opção própria, "porque estava preocupada mais com a família", com as duas filhas. "Depois, quando a minha filha mais nova entrou para a universidade, foi quando alarguei o círculo para concorrer", conta a professora.

Uma carreira "atribulada"

Nos dez anos que se seguiam, a professora enumera uma longa lista de locais pelos quais passou: "Estive em Braga, Póvoa de Lanhoso, depois estive em Tábua, que é lá relativamente perto, em Guimarães, estive em Sande, em Marco de Canaveses, já estive em Boticas, lá em cima perto de Chaves... é o turismo do fim de velha".