Pais queixam-se da falta de professores. "Meninos da geração Covid vão ter um trabalho mais árduo"

Quinze minutos depois da hora de início das aulas, os gritos de "Passa a bola" ou "Chuta", oriundos do campo de futebol da escola 2/3 da Costa de Caparica, não são de alunos a praticar atividade desportiva, supervisionada por um professor de educação física. São apenas crianças a jogar à bola, para passar o tempo, já que não tiveram a primeira aula do dia por falta de professor.

Por isso, há entre as crianças quem não consiga conter uma lágrima, na hora da despedida dos pais, antes de enfrentar esta nova realidade. Os pais tiram uma "selfie" com os filhos, para mais tarde recordar, e os miúdos lá ganham coragem, despedem-se e iniciam o ano letivo.

Virgílio Neto, responsável pelo gabinete de apoio ao aluno, assegura que a falta de professores é residual.

"Talvez três professores no segundo ciclo e provavelmente dois no terceiro. É muito pouco", tendo em conta o universo de quase uma centena de professores na escola. "São professores que estão de atestado médico e estamos à espera de os poder substituir. Não é uma falta como habitual em tantas outras escolas."

Despede-se do filho, que atravessa o portão da escola, e prepara-se para entrar no carro para levar um outro a outro estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento. Aires Miranda assegura que falta de professores não é novidade, logo no início do ano.

"Tem sido recorrente. Já no ano passado foi a mesma coisa e este ano, o meu filho não tem ainda dois professores. Hoje, a Educação Física, que ele ainda não tem professor, são duas horas ao final do dia". E isso, admite, vai dificultar a vida aos pais, que estarão a essa hora no trabalho.

Mais ao lado, Ana Luís beija a filha com o desejo de um bom dia de escola. O que mais preocupa esta encarregada de educação é o défice de conteúdos, ainda decorrente da pandemia. "As crianças vêm com um défice de conteúdos muito grande. É importante haver um professor em sala, para debater com os alunos esses mesmos conteúdos", e esclarecer dúvidas.

Por isso, esta mãe acredita que "os professores vão ter uma tarefa muito árdua de rever uma séria de matéria dos últimos anos, e todos os meninos desta geração Covid vão ter um trabalho mais árduo".