Loures. Detido suspeito do homicídio da companheira

Um homem com 36 anos foi detido no domingo à noite, no concelho de Loures, por suspeita do homicídio da companheira, avançou esta segunda-feira em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

“O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Loures, no dia 18 de setembro pelas 21h40, procedeu à detenção de um homem com 36 anos de idade, por ser suspeito da prática do crime de homicídio da sua companheira, de 38 anos de idade”, lê-se no comunicado.

De acordo com a PSP, quando os agentes da Divisão Policial de Loures chegaram ao local do crime, os meios de socorro estavam já “a efetuar manobras de suporte básico de vida à vítima, que apresentava um ferimento na zona do pescoço” e que acabou por morrer.

A polícia especifica ainda que foi "rapidamente efetuado um perímetro de segurança, para assegurar os meios de prova bem como identificar testemunhas e impedir a fuga do suspeito”, o que permitiu “identificar e capturar o presumível homicida, que tentava fugir do local”.

O suspeito vai ser presente esta segunda-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Loures.