Lisboa acusa Estado por buraco de 15 milhões com transferência na Educação

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu hoje a delegação "total" de competências na área da Educação para as autarquias e acusou o Estado de falhar na transferência dos recursos necessários, com "um défice de 15 milhões de euros".

"A câmara municipal deveria ter um papel de delegação de poderes total em relação à Educação, tanto no 1.º, 2.º e 3.º ciclos, como no secundário [...]. Se queremos descentralizar a Educação, então descentralizemos a Educação no seu todo para as autarquias, porque são elas que conhecem melhor a cidade e conhecem melhor as pessoas", afirmou Carlos Moedas (PSD).

À margem da inauguração da Escola Básica Teixeira de Pascoais, na freguesia de lisboeta de Alvalade, o presidente da Câmara de Lisboa disse que o país funcionaria muito melhor se tivesse "uma verdadeira descentralização na área da Educação", considerando que as competências das autarquias locais deveriam ir além da realização de obras no edificado escolar e da contratação dos assistentes operacionais, passando a ter também a responsabilidade de contratar os professores.

"Tenho muita pena que seja apenas este o papel das câmaras municipais", frisou o social-democrata, referindo que falta clareza no processo de descentralização de competências da administração central para as autarquias locais, nomeadamente nas áreas da Educação e da Saúde, pelo que o município de Lisboa "não está contente" com a atual situação, que cria "uma grande confusão aos munícipes, que é: quem faz o quê?".

Carlos Moedas indicou que a transferência de competências criou um problema financeiro na Câmara de Lisboa, uma vez que "o Estado, ao descentralizar, não deu os recursos necessários, porque só nestes três anos, desde 2019, faltaram 15 milhões de euros".

"Nos últimos três anos, temos um "deficit" de 15 milhões de euros em relação àquilo que o Estado deu em termos de despesas correntes com aquilo que nós investimos e, nos últimos cinco anos, investimos mais de 60 milhões de euros na construção e naquilo que são os equipamentos", apontou.