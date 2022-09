Liga Contra o Cancro apela aos portugueses para serem voluntários no peditório

O peditório nacional, além de ser a principal fonte de financiamento da LPCC, “é o garante da sustentabilidade” das atividades que a organização promove no apoio ao doente oncológico e cuidadores, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

O peditório nacional, principal fonte de financiamento da instituição e “importante elo de ligação na sua relação com a comunidade”, vai decorrer entre 28 de outubro e 1 de novembro, no continente, Madeira e Açores.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro apelou esta segunda-feira aos portugueses para que sejam voluntários no peditório nacional que decorre no final de outubro, sublinhando que esta é uma forma de “ser útil” aos doentes oncológicos e seus cuidadores.

O cancro é a 2.ª causa de morte mais frequente em Portugal, onde os cancros colorretal, da mama e da próstata são os mais prevalentes.

De acordo com dados do Globocan 2020, o número de casos estimados de cancro fixou-se nos 19 milhões a nível mundial (ambos os sexos, todos as idades) no ano 2020, estimando-se que em 2040 atinja um total de 28,9 milhões de pessoas em todo o mundo.