Comandos. Militar transplantado com "evolução clinica muito favorável"

O Estado-Maior do Exército assinala este sábado, em comunicado, uma "evolução clinica muito favorável" do militar do 138.º curso dos Comandos internado no Hospital de Curry Cabral.

Lê-se no texto que evolução do estado de saúde do paciente "regista uma evidente recuperação, acompanhada da adequada vigilância médica, consentânea com esta tipologia de intervenção cirúrgica a que foi submetido", um transplante de fígado.

Na sexta-feira, o Presidente da República visitou o soldado e considerou que “o ponto da situação é muito positivo”.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao militar durou cerca de dez minutos e foi acompanhada pelo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca.

Marcelo nada adiantou sobre o processo de averiguações aberto ao 138.º curso de comandos, dizendo nada saber sobre a mesma, nem ter conversado sobre o tema com o militar internado.

“Não, disso não falámos. Falámos de várias outras coisas, mas não especificamente sobre isso”, assegurou aos jornalistas, no final da visita, que aconteceu imediatamente após ter aterrado em Lisboa vindo de Luanda, onde assistiu à posse do Presidente da República João Lourenço.

Questionado se esta situação se pode dever a causas diferentes de outras ocorridas no passado, como chegou a afirmar, o Presidente da República respondeu: “Não há nada como investigar, está a ser investigado, depois logo se verá."

Sobre o estado de saúde do militar, Marcelo Rebelo de Sousa saudou que, “na base de um apelo nacional”, tivesse sido possível encontrar um fígado para o transplante.



“Era preciso esperar pelas horas seguintes. A boa notícia é que não há nada como falar com o próprio, ouvir o seu testemunho de que está a correr o melhor possível dentro do quadro que existe”, afirmou.

O Presidente da República relatou que o militar “está bem disposto”, a evoluir “muito bem do ponto de vista físico e mental”.

“Fiquei a saber que fez anos no dia da própria cirurgia e ficámos de celebrar esse aniversário agora mais tarde, quando sair daqui”, disse.

O Presidente da República aproveitou para saudar o Hospital Curry Cabral e elogiar a “dedicação e competência” dos seus profissionais,

“Quero dizer que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), no dia seguinte àquele em que festejou mais um aniversário, faz jus à importância que tem na vida dos portugueses”, elogiou.

No passado sábado, o Estado-Maior do Exército ordenou a interrupção do 138.º curso de comandos até ao apuramento do processo de averiguações àquela formação.

O Exército aguarda as conclusões do processo de averiguações, “que deverão ser apuradas com brevidade”, para avaliar a necessidade de adaptações, após os recentes incidentes com militares hospitalizados.

O ramo indicou um total de seis intervenções em estabelecimento hospitalar no âmbito do 138.º curso: ao militar que está internado, a um segundo militar que sofreu uma interrupção respiratória e teve alta na semana passada, e ainda a quatro militares no Hospital das Forças Armadas, no polo de Lisboa, “decorrente da revista de saúde feita a todos os instruendos, em 8 de setembro”.