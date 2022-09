A vacinação preventiva contra a varíola dos macacos vai mesmo avançar.

Até agora, só os casos confirmados ou contactos de risco é que estavam a ser vacinados, mas a Direção Geral da Saúde fez, na noite de quinta-feira, uma atualização da norma que permite uma vacinação mista: ou seja, também preventiva.

A DGS não esclarece, no entanto, quem é elegível e promete para breve a publicação da norma que define quem pode receber vacinação preventiva e como será administrada.

Para já, sabe-se que para poder avançar com a vacinação alargada, Portugal vai também definir uma estratégia de vacinação intradérmica – que permitirá um aumento de até cinco vezes mais doses disponíveis.

De acordo com a atualização da norma publicada no site da DGS, “estão a ser atualizadas as condições de operacionalização/disponibilização e equidade na gestão da reserva limitada de vacinas para a abordagem da vacinação preventiva e respetiva definição dos critérios de elegibilidade, adicionalmente à vacinação pós-exposição”.

A União Europeia anunciou terça-feira a compra de mais 100 mil doses da vacina de terceira geração - 2700 delas serão enviadas para Portugal.

O nosso país mantém a tendência de queda que se começou a registar desde meados de agosto, com mais dez casos confirmados ao longo da última semana (908 no total, desde o início do surto). É a terceira semana consecutiva em que há menos de 30 casos de "monkeypox" confirmados.

Portugal chegou a liderar a lista de países com mais casos confirmados por milhão de habitantes.