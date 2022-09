Pizarro realça “percurso de vida ímpar” de Carla Nunes

O ministro da Saúde expressou esta quinta-feira “profunda consternação” pela morte da professora catedrática de estatística Carla Nunes, realçando o seu “percurso de vida ímpar”.

“Para além das suas qualidades humanas, sempre generosa e disponível, foi uma profissional de excelência, com uma capacidade de trabalho e dedicação à Academia sem igual, nomeadamente entre 2019 e 2021 quando assumiu a direção da ENSP-NOVA”, escreveu Manuel Pizarro numa nota.

Prestando “a mais sentida homenagem a Carla Nunes pela sua dimensão humana”, Manuel Pizarro lembrou a docente como uma “profunda conhecedora das áreas da estatística e epidemiologia aplicada à Saúde Pública”.

“Não hesitou em partilhar o seu conhecimento com a sociedade portuguesa, ao integrar o grupo de especialistas que aconselhou o Governo durante os primeiros anos da pandemia e ao fazer parte do painel de peritos em inúmeras reuniões dedicadas ao acompanhamento da evolução da covid-19”, anotou.

“Por tão nobre missão, que exerceu de forma abnegada, recebeu a Medalha de Serviços Distintos do Ministério da Saúde, grau “ouro”, em reconhecimento do aconselhamento prestado ao Ministério da Saúde no contexto da resposta à pandemia”, acrescentou.

Para o ministro da Saúde, perdura “a certeza de que o legado de Carla Nunes se perpetuará fruto da sua dedicação e entrega à causa pública, neste doloroso momento”.

A direção da ENSP-NOVA anunciou através de comunicado a morte de Carla Nunes, pela qual decretou dois dias de luto.

Carla Nunes era licenciada em Matemática/Ciências Estatísticas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, com mestrado e doutoramento pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

Docente da ENSP-NOVA desde 2005, ensinava Estatística e coordenava os programas de doutoramento em Saúde Pública. Membro do Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP), centrou a sua investigação nas áreas da estatística e epidemiologia.

Segundo a ENSP-NOVA, o velório de Carla Nunes será na sexta-feira a partir das 18:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, em Almada, e no dia seguinte o cortejo fúnebre sairá pelas 14:00 para o Cemitério de Vale Flores, no Feijó, também no concelho de Almada, distrito de Setúbal.