Marcelo promulga direção executiva do SNS

O Presidente da República primeiro anunciou e, pouco depois, promulgou esta sexta-feira o diploma que consagra a criação de uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que entrará em vigor a 1 de outubro.

"Ainda não promulguei, mas já decidi promulgar. Só não promulguei porque vim do aeroporto para aqui", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde está internado um instruendo do curso de Comandos. Cerca de meia-hora depois, o site da Presidência confirmava a luz verde.

Questionado pelos jornalistas, o chefe de Estado refere que "o Governo respondeu a quatro ou cinco pedidos de esclarecimento" e "praticamente satisfizeram as dúvidas que tinha".

"Há um que permanece, mas que não é razão para não promulgar o diploma. Espero que o futuro permita resolver essa dúvida. É o problema de como conciliar os agrupamentos de centros de saúde no futuro com a desconcentração e depois a descentralização, veremos em que termos, das Administrações Regionais de Saúde. É uma questão complexa que se colocará no futuro. se não haverá zonas de sobreposição", explica Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Presidente da República, "esta solução de tentar separar mais claramente aquilo que é os políticos tomarem as decisões políticas e depois quem deve gerir, gerir de uma forma estável que não tenha de depender do Governo A ou do Governo B, do ministro A ou do ministro B, acho isso bom".

"Vamos experimentar. Acho que vale a pena experimentar", defendeu.