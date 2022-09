​Curso de Comandos. "Instruendos proibidos de ingerir substâncias para desenvolvimento muscular ou outras"

Faz este sábado uma semana que o Estado Maior do Exército ordenou a interrupção do 138.º curso de Comandos até que se concluam os inquéritos instaurados para averiguar porque razão um militar teve de ser hospitalizado e sujeito a um transplante de fígado e porque mais cinco que tiveram também de ser observados por médicos em âmbito hospitalar.



A investigação, uma militar e outra civil, está no terreno. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, já disse que estão a ser colocadas "várias hipóteses" em cima da mesa e que se trata de uma "situação diferente da de 2016", altura em que dois formandos morreram na sequência de um "golpe de calor".

Falta de água?

António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) explica, em declarações à Renascença, que “a hidratação é feita com água apenas e as refeições, rações de combate têm alimentos que favorecem melhor prestação física”.

Há seis anos que os procedimentos mudaram. “Não há qualquer racionamento de água, os instruendos podem beber a que entenderem, sendo que os instrutores se certificam que eles estão hidratados e obrigam-nos a beber água em determinadas alturas do dia, para que não haja dúvida de que a hidratação está assegurada”, refere António Mota.

Mas há mais: “o próprio acompanhamento médico foi muito reforçado”, com socorristas, enfermeiros, médicos a acompanhar as etapas do curso e até mesmo algumas provas.

Se antes eram impostas restrições ao uso de água, a cinco cantis, isso deixou de existir no curso de Comandos, com as alterações introduzidas após as mortes de 2016.